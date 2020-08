Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce de taille sur l'avenir de cette pépite brésilienne !

Publié le 17 août 2020 à 23h15 par D.M.

Président de Palmeiras, Mauricio Galiotte a indiqué que son club pourrait se séparer de Patrick de Paula. Une bonne nouvelle pour l’OM qui garderait un œil sur le jeune joueur brésilien.

Le milieu de terrain de l’OM pourrait subir quelques modifications cet été. Comme annoncé par le 10 Sport, Morgan Sanson se dirige vers un départ et pourrait prendre la direction d’Arsenal qui a coché son nom. Quant à Maxime Lopez et Kevin Strootman, ils ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Malgré l’arrivée de Pape Gueye, l’OM voudrait recruter un nouvel élément et aurait ciblé Patrick de Paula. ESPN avait indiqué récemment que le club marseillais voudrait attirer le joueur de Palmeiras, tout comme le Benfica, l’Atlético ou encore l’Inter.

« Notre objectif est de le garder, mais… »