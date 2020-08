Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à passer à l’action pour cette star de Premier League ?

Publié le 17 août 2020 à 16h15 par H.G.

Bien que le PSG dispose d’une attaque de grande qualité, le club de la capitale serait toujours en quête de renforts offensifs. Une volonté qui conduit Leonardo à s’intéresser au profil d’un attaquant évoluant en Premier League.

Neymar, Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Angel Di Maria. Tels sont les quatre joueurs titulaires en attaque du côté du PSG, tout en sachant que Pablo Sarabia entre fréquemment dans la rotation. Cependant, bien que cette ligne offensive soit l’une des meilleures au monde et parmi les plus prolifiques d'Europe, le club de la capitale souhaiterait malgré tout la renforcer. Il faut dire qu’Eric Maxim Choupo-Moting devrait, sauf surprise, quitter le PSG au terme de son contrat à la fin du mois d’août, tandis que Julian Draxler voit son avenir dans la capitale française s’écrire en pointillés à un an du terme de son contrat. Dans ce contexte, comme le10sport.com vous l’a annoncé le 13 juin dernier, Leonardo a coché le nom de Wilfried Zaha.

Wilfried Zaha souhaiterait quitter Crystal Palace !