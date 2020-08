Foot - Mercato - PSG

Mercato - Real Madrid : PSG, Benzema... L'énorme demande de Ronaldo qui pourrait relancer son avenir !

Publié le 17 août 2020 à 14h30 par Dan Marciano

Cristiano Ronaldo rêverait de reformer un duo avec Karim Benzema et aurait demandé aux dirigeants de la Juventus d’explorer cette piste. Un signal fort alors que les rumeurs sur son avenir se font de plus en plus nombreuses.

Le FC Barcelone avait sa MSN (Messi-Suarez-Neymar), le Real Madrid avait sa BBC (Bale - Benzema - Cristiano). Durant de nombreuses années, le club madrilène a régné sur l’Europe grâce à ce trio redoutable et a remporté notamment quatre Ligue des champions (2014,2016,2017,2018). En septembre dernier, Karim Benzema avait évoqué sa relation avec le joueur de 35 ans : « Avec moi, il a toujours été bien, même dans des moments moins bien pour moi à Madrid. Il a dit de ne pas me siffler, il m’a laissé des penaltys. On s’est toujours cherché. Le finisseur, c’était Cristiano. Avec Cristiano, je jouais dans un autre rôle. Plus dans la construction, en mouvement, pour créer des espaces (...) Je suis fier d’avoir fait partie de ce trio, la BBC (avec Gareth Bale). Il y avait une fusée, Bale, le buteur Cristiano et, moi, j’étais au milieu, la pièce qu’il fallait pour que tout marche quoi. Une des meilleures attaques de tous les temps. Je pense qu’on a fait fort. » Une force offensive qui a pris fin avec le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2019. Mais l’attaquant portugais serait nostalgique de la BBC et voudrait reformer un tel trio à Turin. Pour cela, l’attaquant, dont l’avenir demeure incertain, aurait fait une demande assez spéciale à ses dirigeants.

Ronaldo veut attirer Benzema à la Juventus

Selon les informations de la Gazzeta dello Sport , Cristiano Ronaldo aurait demandé aux dirigeants de la Juventus de tenter de recruter Karim Benzema. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international français s’épanouit à la Casa Blanca , mais l’attaquant portugais rêverait d’évoluer à nouveau aux côtés du joueur français. Ronaldo voudrait ainsi créer un nouveau trio à la Juventus avec Karim Benzema, mais aussi Paulo Dybala annoncé ces derniers jours du côté du … Real Madrid. Toutefois, cette demande pourrait rester sans réponse. En effet, la formation espagnole ne souhaiterait pas se séparer de son buteur. Par ailleurs, Karim Benzema, qui n’a jamais caché sa proximité avec Cristiano Ronaldo, ne voudrait pas rejoindre la Juventus et préférerait poursuivre sa carrière au Real Madrid. Un transfert du Français semble donc improbable cet été d’autant plus que la crise du Covid-19 ne permet pas aux clubs de se lancer dans des dossiers d’envergure.

