Mercato - Real Madrid : PSG, Barcelone... Zidane aurait le champ libre pour Dybala !

Publié le 17 août 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat en juin 2022, Paulo Dybala exigerait un contrat XXL à hauteur de 20M€ annuels. Alors qu'elle ne voudrait pas payer une telle somme, la Juventus aurait tout intérêt à vendre son joyau argentin cet été. Une situation qui devrait faire les affaires du Real Madrid, puisque le PSG, le FC Barcelone, Manchester United ou encore le Bayern seraient hors course.

Malgré une grosse saison 2019-2020 avec la Juventus, Paulo Dybala serait dans le doute quant à son avenir. Depuis l'élimination des Bianconeri face à l'OL, le joyau argentin est annoncé avec de plus en plus d'insistance sur le départ. Si Paulo Dybala se sentirait bien à Turin et exclurait un départ, la Juventus ne verrait pas forcément les choses de la même manière. D'autant que le Real Madrid serait prêt à accueillir le numéro 10 de la Juve dès cet été.

Paulo Dybala trop gourmand pour la Juventus ?

Selon les informations de Calciomercato.com , la situation contractuelle de Paulo Dybala ne serait pas évidente, et cela pourrait mettre en péril son avenir. Alors qu'il sera en fin de contrat en juin 2022, l'international argentin aurait de folles exigences pour prolonger avec la Juventus. En effet, Paulo Dybala, qui voudrait être considéré comme le joueur principal de l'équipe après Cristiano Ronaldo, espérerait parapher un contrat de près de 20M€ par an. Une somme que la direction de la Juve ne serait pas du tout disposé à débourser. Si les demandes de Paulo Dybala ne seraient pas strictes, les Bianconeri devraient tout de même avoir du mal à descendre en dessous de la barre des 15M€. Dans cette optique, les têtes pensantes de la Juventus seraient (presque) dans l'obligation de vendre Paulo Dybala cet été. De cette manière, les Turinois ne se retrouveraient pas dos au mur dans un an ou deux, à devoir le céder à moindre cout à l'été 2021, ou pire gratuitement en 2022. Conscient de cette situation, La Vieille Dame aurait fait savoir à Andrea Pirlo, et pas seulement à son nouvel entraineur, que Paulo Dybala pouvait partir lors du mercato estival. Toutefois, la difficulté désormais serait de trouver preneur pour le joyau argentin.

