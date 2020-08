Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour au Barça ? La réponse fracassante du clan Guardiola !

Publié le 17 août 2020 à 20h00 par A.D.

Alors que Quique Setién devrait être remercié très prochainement, Josep Bartomeu songerait à faire revenir Pep Guardiola. Toutefois, selon l'agent du coach de Manchester City, un retour au Barça ne serait pas du tout d'actualité.

Depuis la reprise des compétitions, Quique Setién est de plus en plus décrié au FC Barcelone. Et la défaite humiliante du Barça face au Bayern (8-2) aurait définitivement scellé son sort. Alors que Quique Setién serait destiné à prendre le large, la direction catalane s'activerait pour lui trouver un remplaçant. D'après les indiscrétions de TMW , divulguées ce dimanche, le Barça et Josep Bartomeu, en particulier, verraient d'un très bon oeil un retour de Pep Guardiola. Interrogé sur un possible rapatriement de Pep Guardiola à Barcelone, son agent Josep Maria Orobitg a totalement balayé cette idée.

«Un retour au Barça ? C'est actuellement impossible»