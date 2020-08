Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : En pleine tempête, Bartomeu a pris une grande décision !

Publié le 17 août 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone est en pleine crise depuis sa déroute historique face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Josep Maria Bartomeu s’est mis au travail avec sa direction afin de remonter la pente le plus vite possible. Et cela devrait prochainement conduire au licenciement de Quique Setién et à son remplacement dans les prochaines heures.

L’humiliation fut historique. Opposé au Bayern Munich pour le compte du quart de finale du Final 8 de la Ligue des Champions ce vendredi, le FC Barcelone s’est lourdement incliné 8-2 sans jamais avoir semblé en mesure d’empêcher les Bavarois de s’imposer si largement. Comme un symbole, Philippe Coutinho, prêté par le Barça à l’écurie allemande cette saison après n’avoir jamais réussi à s’imposer en Catalogne, a inscrit les deux derniers buts du Bayern Munich dans la rencontre. De quoi boucler la boucle pour les Blaugrana , dont la direction est fréquemment pointée du doigt par de nombreux observateurs pour sa gestion et sa planification sportive. Ainsi, après une telle débâcle, l’heure est maintenant à la réflexion au sein du FC Barcelone. Comme l’a annoncé la presse espagnole ces derniers jours, une réunion était programmée ce lundi afin que de premières décisions soient prises, notamment concernant la date des élections à la présidence du club en 2021 et l’avenir de Quique Setién.

L’aventure de Quique Setién au FC Barcelone est terminée !

Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, tout indique que le revers historique qu’a subi le Barça sonnera le glas de l’aventure de l’ancien coach du Real Betis sur le banc barcelonais. Arrivé l’hiver dernier en lieu et place d’Ernesto Valverde, le technicien espagnol n’est jamais parvenu à imposer sa patte dans le jeu de l’écurie catalane. Plus encore, en dépit du fait qu’il était en tête du classement de la Liga avant la trêve provoquée par la pandémie de Covid-19, le FC Barcelone s’est finalement incliné dans la course au titre face au Real Madrid de Zinedine Zidane, avant de se faire balayer par le Bayern Munich donc, chose qui aurait été la goutte d’eau pour Josep Maria Bartomeu. En effet, d’après les informations divulguées par la Cadena COPE dans son émission Tiempo de Juego , le président du Barça se serait montré on ne peut plus clair concernant l’avenir de son entraîneur, en affirmant que « Quique Setién est dehors » au sortir d’une entrevue ce dimanche soir avec Eric Abidal et Ramon Planes.

Ronald Koeman en pôle position pour le poste d’entraîneur ?