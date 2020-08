Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria aux commandes d’un dossier initié par Zubizarreta ?

Ancien directeur sportif de l’OM avant de quitter son poste d’un commun accord courant mai, Andoni Zubizarreta aurait coché le nom de Boulaye Dia dans sa liste prioritaire dès l’été dernier. Nouveau directeur du football, Pablo Longoria aurait repris le dossier en main.

Ce mercato estival est primordial pour l’OM. D’une part parce qu’il devrait lui permettre de pouvoir dégraisser son effectif des poids morts et surtout d’offrir à André Villas-Boas l’équipe qu’il souhaite en vue de la Ligue des champions la saison prochaine. Ainsi, jusqu’ici, Alvaro Gonzalez a définitivement été transféré après une saison de prêt à l’OM en provenance de Villarreal. Pape Gueye est arrivé libre de tout contrat du Havre et Leonardo Balerde a été prêté par le Borussia Dortmund pour une durée d’un an avec option d’achat de 14M€ non obligatoire. Deux défenseurs centraux et un milieu de terrain sont les recrues sur lesquelles l’OM va pouvoir compter cette saison. Mais comme il l’a signifié en conférence de presse, il faudrait un latéral gauche et un attaquant polyvalent en plus. En ce qui concerne l’attaquant, André Villas-Boas aurait sa petite idée, qu’il partageait avec Andoni Zubizarreta selon La Provence .

Un intérêt initié par Zubizarreta, un dossier repris par Longoria pour Dia