Mercato - Real Madrid : Zidane veut dégainer pour un espoir français !

Publié le 18 août 2020 à 6h00 par Th.B.

En quête d’un défenseur capable de succéder à Sergio Ramos à terme, le Real Madrid songerait à Dayot Upamecano. Le roc de Leipzig disposerait désormais d’une clause libératoire fixée à 45M€. De quoi permettre au Real Madrid de songer à son offensive.

Face à la discipline tactique de l’Atletico de Madrid, Dayot Upamecano a démontré l’étendue de son talent jeudi soir pour le compte du 1/4 de finale de Ligue des champions remporté 2 buts à 1 par Leipzig. Sa prestation aurait renforcé la volonté de Zinedine Zidane de l’accueillir à terme au Santiago Bernabeu dans le cadre de la succession de Sergio Ramos. Et l’offensive du Real Madrid serait déjà programmée.

Une clause revue à la baisse, une offensive dans les tuyaux