Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un retour aux sources pour Luis Suarez ?

Publié le 18 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Pour sa première expérience en Europe, Luis Suarez a évolué à l’Ajax Amsterdam. Après avoir crevé l’écran à Liverpool et rafler les titres au FC Barcelone, El Pistolero pourrait revenir ai sein du club néerlandais.

Depuis 2014, Luis Suarez fait les beaux jours du FC Barcelone. Cette saison, l’international uruguayen a semblé plus en difficultés que lors des précédentes et n’a d’ailleurs pas été épargné par les pépins physiques. Et alors que le Barça a subi l’une des plus grandes humiliations de son histoire vendredi soir face au Bayern Munich, des changements pourraient être opérés au sein du staff et de l’effectif. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club culé, Suarez serait susceptible de partir dès cet été dans un club qu’il connaît bien.

Luis Suarez, bientôt de retour là où tout a commencé