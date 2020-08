Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà une bonne nouvelle pour ce dossier de Longoria ?

Publié le 18 août 2020 à 10h45 par Th.B.

Ayant récemment repris en main le dossier Boulaye Dia initié par Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria aurait une chance de recruter l’attaquant de Reims à l’OM, puisque les Rémois accepteraient de faire affaire via un paiement échelonné.

Et si l’attaquant polyvalent tant réclamé par André Villas-Boas depuis quelques semaines se nommait Boulaye Dia (23 ans) ? Depuis 2018, le Français évolue au Stade de Reims qui est sa première expérience professionnelle et ne manque pas de se faire remarquer avec la formation rémoise. Capable de jouer en tant qu’attaquant de pointe ou ailier, Boulaye Dia serait un profil qui plairait depuis déjà la première journée de la dernière édition de Ligue 1 à André Villas-Boas selon La Provence . Le10sport.com vous a révélé en exclusivité ces derniers mois un intérêt de l’OM pour Dia et en juin dernier, on vous dévoilait la possibilité que le club phocéen finisse par concrètement dégainer une offre dans cette opération. Et l’OM pourrait mettre sur pied un montage financier.

Reims ouvert à un transfert échelonné pour Boulaye Dia ?