Mercato - Barcelone : Le Barça a de quoi s'inquiéter pour Lautaro Martinez !

Pour renforcer son attaque et assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant, le FC Barcelone voudrait toujours miser sur Lautaro Martinez en priorité. Mais cela serait sans compter sur l'Inter Milan...

Luis Suarez a déjà soufflé ses 33 bougies et ne représente plus l'avenir du FC Barcelone. Dans cette optique, le club catalan voudrait absolument préparer sa succession et songerait en priorité à recruter Lautaro Martinez. Et depuis la débâcle face au Bayern (8-2) en quart de finale de la Ligue des Champions, le Barça serait d'autant plus motivé à boucler ce dossier. Toutefois, l'Inter pourrait perturber les plans du FC Barcelone.

Selon les informations de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , le FC Barcelone serait toujours déterminé à recruter Lautaro Martinez. Le buteur de l'Inter resterait le premier choix des Catalans pour renforcer leur attaque. Toutefois, l'Inter pourrait jouer un très mauvais tour aux Blaugrana. En effet, comme l'a indiqué le journaliste italien, les Nerazzurri envisageraient de proposer un nouveau contrat à Lautaro Martinez dans les prochaines semaines. Un bail qui avoisinerait les 6M€ annuels pour un engagement de cinq saisons, soit jusqu'en juin 2025.

#Barça are still interested in #LautaroMartinez, who remains the first choice of Bartomeu as a striker, but #Inter will offer to El Toro the extend of his contract until 2025 (€6M/year) next weeks. #transfers #FCB