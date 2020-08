Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman veut tenter un énorme coup avec Memphis Depay !

Publié le 21 août 2020 à 9h45 par La rédaction

N'ayant plus qu'un an de contrat, Memphis Depay aurait bel et bien tapé dans l’oeil de Ronald Koeman, qui voudrait en faire l'un de ses hommes forts pour reconstruire le FC Barcelone.

Élément incontournable de l’OL cette saison malgré une blessure aux ligaments croisés en décembre dernier, Memphis Depay pourrait bien vivre ses derniers moments dans le Rhône. Jean-Michel Aulas lui aurait laissé carte blanche pour décider de son avenir, le laissant aller au bout de son contrat si aucune offre ne lui convient cet été. Toutefois, l’ancien attaquant de Manchester United pourrait bien rejoindre le « grand club » auquel il a tant fait allusion par le passé. En quête de renforts et souhaitant s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît déjà, Ronald Koeman souhaiterait le recruter au FC Barcelone.

Koeman le voudrait au Barça !