Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi se ferait une raison pour son avenir au Barça !

Publié le 21 août 2020 à 8h15 par T.M.

Agacé par le climat actuel, Lionel Messi pourrait voir son avenir s’écrire loin du FC Barcelone. Toutefois, son départ serait encore loin d’être une réalité.

Suite à la déroute subie en Ligue des Champions face au Bayern Munich, le FC Barcelone devrait connaitre de profonds changements cet été. Et actuellement, la grosse question est de savoir si Lionel Messi sera ou non la pierre angulaire du projet de Ronald Koeman. Les doutes sont immenses à ce sujet en Catalogne et ce ne sont pas les dernières informations qui devraient rassurer les socios. En effet, ce jeudi, Messi aurait écourté ses vacances afin de rencontrer Koeman et de faire un point. Une entrevue lors de laquelle La Pulga aurait visiblement fait une annonce fracassante, expliquant qu’il se voyait davantage partir que rester. Le coup de tonnerre se prépare-t-il au Barça ?

Messi énervé, mais…