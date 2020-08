Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi aurait fait une annonce fracassante à Koeman !

Publié le 20 août 2020 à 21h00 par A.M.

A l'occasion d'une réunion avec Ronald Koeman, Lionel Messi aurait confirmé à son nouvel entraîneur qu'il se voyait bien quitter le FC Barcelone cet été.

Ces derniers jours, la situation de Lionel Messi fait grandement parler. Et pour cause, depuis l’humiliation subie par le FC Barcelone en Ligue des Champions, l'Argentin se poserait de nombreuses questions sur son avenir. Arrivé sur le banc du Barça pour succéder à Quique Setién, Ronald Koeman s'est d'ailleurs rapidement prononcé au sujet du sextuple Ballon d'Or : « C'est le meilleur joueur du monde et tout le monde veut le meilleur joueur du monde dans son équipe, et pas dans l'équipe adverse. Pour ma part, ça me réjouit de travailler avec Messi. Il a un contrat, mais il faut parler avec lui, bien sûr. Nous allons parler avec avec plusieurs joueurs et dans le cas de Messi, j'espère qu'il continuera ici de nombreuses années ». Et visiblement, Lionel Messi n'aurait pas rassuré son nouvel entraîneur.

Messi annonce à Koeman sa volonté de partir