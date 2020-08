Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Todibo très proche de l'OM ? La réponse !

Publié le 20 août 2020 à 20h00 par La rédaction

Annoncé par la presse espagnole comme étant désormais tout proche de l’OM, Jean-Clair Todibo pourrait bien s’éloigner du club phocéen, qui n’aurait actuellement tenté aucune approche concernant le jeune défenseur central français…

L’avenir de Jean-Clair Todibo devrait s’écrire loin du FC Barcelone. Après une bonne seconde partie de saison du côté de Schalke 04, qu’il a rejoint en prêt avec option d’achat, Todibo est retourné au Barça. Le jeune défenseur central de 20 ans devrait cependant faire ses valises pour aller chercher du temps de jeu ailleurs et, d’après les informations de Sport.es , André Villas-Boas aurait réclamé l’arrivée de l’ancien Toulousain du côté de l’OM cet été, afin de pallier au potentiel départ de Duje Caleta-Car ou encore de Boubacar Kamara. Cependant, le club phocéen aurait déjà du retard dans ce dossier…

Pas de contacts entre l’OM et Todibo ?