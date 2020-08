Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La prison dorée de Lionel Messi...

Publié le 20 août 2020 à 17h30 par A.C.

Lionel Messi, sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021, souhaiterait partir. Pourtant, le sextuple Ballon d’Or n’a que très peu de solutions...

La nouvelle désillusion du FC Barcelone en Ligue des Champions, semble être celle de trop pour Lionel Messi. Plusieurs sources assurent en effet ces derniers jours que l’Argentin souhaiterait claquer la porte du Barça. C’est notamment le cas de Marcelo Bechler, journaliste d’ Esporte Interativo , qui a été l’un des premiers à annoncer le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, en 2017. La presse européenne s’est rapidement emparée de l’affaire. La Gazzetta dello Sport a en effet évoqué une possible arrivée de Messi au PSG, où il retrouverait son ancien coéquipier Neymar. Du côté de Tuttosport , on parle notamment de Manchester City et de Pep Guardiola, grand mentor de Messi. Pourtant, aucun de ces clubs n’aurait encore fait d’offre concrète pour le sextuple Ballon d’Or...

Aucun club en Europe ne pourrait s’offrir Messi, actuellement