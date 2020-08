Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La révélation de Philippe Coutinho sur son avenir !

Publié le 20 août 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern cette saison. Alors que le club bavarois n'a pas activé son option d'achat de 120M€, le Brésilien va faire son retour au Barça avant de, peut-être, prendre une toute nouvelle direction. Interrogé sur son avenir, Philippe Coutinho a confié qu'il n'avait pas pris le temps d'y penser et qu'il préférait se focaliser sur la finale de la Ligue des Champions.

Alors que le Barça ne comptait pas sur lui cette saison, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern. Malgré une option d'achat à hauteur de 120M€ négociée avec le FC Barcelone, le club bavarois ne va pas conserver le Brésilien. Ainsi, Philippe Coutinho va retrouver la Catalogne la semaine prochaine avant d'être à nouveau poussé vers la sortie par sa direction. Lors d'un entretien accordé à la presse catalane ce jeudi, Josep Bartomeu a annoncé la couleur sur l'avenir de Philippe Coutinho et a précisé que tout dépendait de son secrétariat technique. « Le secrétariat technique prendra la décision. S'il veut qu'il continue, il jouera avec nous l'année prochaine » , a expliqué le président du FC Barcelone.

«C'est un joueur de Barcelone et si des décisions doivent être prises, nous les prendrons»

Tout juste intronisé pour prendre la succession de Quique Setién, Ronald Koeman s'est à son tour prononcé sur l'avenir de Philippe Coutinho. Comme son président, le nouveau coach du FC Barcelone a entretenu le mystère sur ce dossier. « C'est un joueur de Barcelone et si des décisions doivent être prises, nous les prendrons. J'ai le temps pour apprendre à connaître les jeunes et le moment est venu de les responsabiliser. Aux Pays-Bas, nous n’hésitons pas à lancer les jeunes... mais pas seulement les jeunes ! Il faut trouver le bon équilibre » , a-t-il confié lors de sa présentation. De son côté, Philippe Coutinho ne s'est pas montré plus précis. Interrogé par Estadio Interativo , l'actuel pensionnaire du Bayern a fait clairement comprendre que son avenir n'était pas sa principale préoccupation pour le moment, contrairement à la finale de la Ligue des Champions face au PSG.

«Pour l'avenir, je n'ai pas encore pris le temps d'y réfléchir»