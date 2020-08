Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’issue annoncée sur le dossier Messi !

Publié le 20 août 2020 à 17h15 par La rédaction

En tenant compte des éléments apportés par le journaliste brésilien Marcelo Bechler, qui a révélé la décision de Messi de quitter Barcelone, il est possible d’analyser quelle sera l’issue du dossier… Analyse.

Marcelo Bechler, le journaliste brésilien qui a annoncé que Messi avait fait connaître son intention de quitter le FC Barcelone, a analysé aujourd’hui la situation de l’Argentin, confirmant au passage son envie de départ : « (Lionel) Messi a dit que ce qui était important n'était pas un gros contrat, mais un projet solide. Messi a toujours pensé que lui et le Barca ne formaient qu'un, mais maintenant il pense peut-être son avenir sans Barcelone. Il peut faire un autre pas et tenter de gagner sans Barcelone. Leo Messi est en colère contre la direction du Barça et déçu par le club et il souhaite partir maintenant. Le Barça est pessimiste car il ne peut pas lui offrir un projet solide. Il est très probable qu'il parte pour un autre projet, impossible de savoir où. Personne ne peut payer sa clause, mais je pense que le Barça ne veut pas le voir malheureux ici. Après tout ce que Messi a donné, ils ne veulent pas qu’il soit un prisonnier ».

Les conditions du départ

Comment décrypter les propos du célèbre journaliste brésilien ? Très clairement, Marcelo Bechler détaille l’issue la plus probable sur ce dossier. Le FC Barcelone, qui a compris qu’il serait désormais très difficile de retenir Messi, va peut-être dans un premier temps exiger le montant de la clause de l’Argentin (700 millions) afin de lancer la discussion sur une base élevée, mais il ne devrait pas s’opposer au final au transfert de l’Argentin, si une offre raisonnable (entre 100 et 200 millions ?) lui parvient.