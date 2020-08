Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'aveu d'Eric Abidal sur son départ !

Publié le 20 août 2020 à 18h45 par A.M.

Quelques jours après l'annonce de son départ, Eric Abidal confirme que c'est bien lui qui a décidé de quitter son poste de secrétaire technique du FC Barcelone.

Après l'humiliation subie contre le Bayern Munich (2-8), en quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a entamé une petite révolution en interne. Quique Setién a d'abord été démis de ses fonctions, remplacé par Ronald Koeman, tandis qu'Eric Abidal, alors secrétaire technique du Barça, est également parti. Mais alors qu'un licenciement a été évoqué dans un premier temps, l'ancien dirigeant catalan est sorti du silence dans un message publié sur son compte Instagram et révèle que c'est finalement lui qui a décidé de partir.

«Deux saisons intenses que j'ai terminées par choix»