Mercato - Barcelone : Le Barça sort du silence pour le départ d'Abidal !

Publié le 19 août 2020 à 10h15 par H.G.

Alors qu’Eric Abidal a quitté son poste de secrétaire technique du FC Barcelone ce mardi, Josep Maria Bartomeu a apporté des précisions sur le départ de l’ancien défenseur français.

L’humiliation historique du FC Barcelone en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (8-2) a d’ores et déjà eu de lourdes conséquences au sein du club catalan. En effet, Quique Setién a été limogé de son poste d’entraîneur du Barça ce mardi et sera remplacé dans les prochaines heures par Ronald Koeman, une piste que vous avait révélée en exclusivité le10sport.com le 1er juillet dernier. Plus encore, cette cuisante défaite concédée face aux Bavarois a également conduit Eric Abidal à quitter son poste de secrétaire technique du FC Barcelone ce mardi alors qu’il était pourtant annoncé que le poste du dirigeant français n’était pas menacé. Une décision prise unilatéralement par le principal intéressé à en croire les propos de Josep Maria Bartomeu.

« Ça a été sa propre décision »