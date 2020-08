Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Démission, présidence... Les vérités de Bartomeu !

Publié le 19 août 2020 à 9h15 par La rédaction

Critiqué pour sa gestion du club qui a mené le FC Barcelone à de nombreux mauvais choix ces dernières années, Josep Maria Bartomeu s'exprime sur l’avenir du club tout en expliquant pourquoi il n’a pas démissionné.

Des têtes sont en train de tomber au FC Barcelone. Humilié face au Bayern Munich en Ligue des Champions (8-2), le club catalan vit des heures ombres et a besoin de changement pour retrouver le devant de la scène européenne. Pour y remédier, certains hommes ont déjà été priés de faire leurs valises à l’image de l'entraîneur Quique Setien mais aussi du secrétaire technique Éric Abidal. Cependant, les supporters attendent plus de changements et l'homme au coeur des critiques n'est autre que le président Josep Maria Bartomeu. Auteur de nombreux choix discutables et d’une mauvaise gestion économique, le président du FC Barcelone attire les critiques de supporters qui exigent sa démission. Une volonté qui n’a pas été suivie par le principal concerné qui s’est expliqué sur sa non-démission et sur l’avenir du Barça…

« Nous sommes dans une bonne situation »