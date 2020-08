Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane affiche un souhait clair pour son avenir !

Publié le 19 août 2020 à 7h00 par La rédaction

Bloqué par la concurrence, Nacho devrait quitter le Real Madrid cet été. Mais le joueur refuserait de rejoindre un club espagnol et privilégierait plutôt un départ à l'étranger. Explications.

Nacho pourrait bien être contraint de quitter le Real Madrid. Formé à la Casa Blanca , le défenseur central ne fait pas partie des premiers choix de Zinédine Zidane et figure derrière Sergio Ramos, Raphael Varane et Eder Militao dans la hiérarchie. Âgé de 30 ans, le joueur pourrait chercher du temps de jeu ailleurs. Un transfert auquel ne s’opposera pas le Real Madrid, en quête de liquidités après avoir durement été touché par la crise du Covid-19. Sous contrat jusqu’en 2022, Nacho aurait les idées plutôt claires concernant son avenir.

Nacho refuse d’affronter le Real Madrid