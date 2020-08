Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas va recevoir un gros coup de pouce cet été !

Publié le 19 août 2020 à 5h15 par Th.B.

Alors que Boulaye Dia serait le profil recherché par André Villas-Boas, l’OM serait susceptible de mettre la main sur l’attaquant français grâce en partie à l’aide du Stade de Reims.

André Villas-Boas ne s’en cache vraiment pas. Cet été, et ce afin d’être le plus compétitif possible, l’OM va devoir recruter un défenseur gauche dans l’optique de concurrencer Jordan Amavi ainsi qu’à attaquant polyvalent capable d’occuper le côté ou d’évoluer à la pointe de l’attaque. Ces missions, Boulaye Dia pourraient les mener à bien. Le joueur de 23 ans du Stade de Reims est contractuellement lié au club jusqu’en juin 2022 et le club rémois pourrait rendre une fière chandelle à l’OM.

Reims va sans doute faire les affaires de l’OM pour Dia