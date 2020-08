Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman met déjà six stars en danger !

Publié le 19 août 2020 à 3h15 par A.M.

Successeur de Quique Setién, Ronald Koeman a déjà des idées en tête concernant la réforme à mener au sein de son vestiaire. Un coup de balai est déjà prévu.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 1er juillet dernier, le FC Barcelone a renoué le contact avec Ronald Koeman. Et l'humiliation subie par les Catalans en huitième de finale de la Ligue des Champions a accéléré le processus. Quique Setién a effectivement été démis de ses fonctions et l'actuel sélectionneur de Pays-Bas va lui succéder. Un ancien joueur du Barça, le Néerlandais va retrouver le club catalan et a déjà fixé ses priorités pour révolutionner son effectif.

Suarez, Rakitic, Vidal et Umtiti sur le départ, Busquets et Alba en danger