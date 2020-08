Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un grand coup de balai préparé par Koeman ?

Publié le 18 août 2020 à 12h00 par La rédaction

Pressenti pour devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman devrait considérablement bouleverser l’effectif des Catalans et sa liste d'indésirables serait longue.

Après avoir remercié Quique Setién le FC Barcelone devrait prochainement officialiser l’arrivée de Ronald Koeman, qui était jusqu'à présent à la tête de la sélection néerlandaise. L'entraîneur doit ainsi lancer un nouveau projet et devra gérer de nombreux problèmes dès son arrivée en Espagne. Le cas Lionel Messi sera le dossier prioritaire car l’Argentin aurait signifié à sa direction son choix de quitter au plus vite l’Espagne à la suite des mauvais choix de la direction catalane et Josep Maria Bartomeu. Outre le dossier de la star du FC Barcelone, le renouvellement de l’effectif sera particulièrement attendu et Ronald Koeman aurait déjà fait savoir ses indésirables avant même son arrivée officielle…

Jordi Alba et Busquets sur la sellete ?