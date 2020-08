Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aurait fait une terrible annonce en coulisses !

Publié le 18 août 2020 à 11h30 par T.M.

Pour remplacer Quique Setien, le FC Barcelone devrait finalement faire confiance à Ronald Koeman. Et alors que Josep Maria Bartomeu aurait retenté sa chance avec Xavi, ce dernier aurait été très clair.

Les changements commencent au FC Barcelone. Comme attendu, le premier à faire les frais de l’humiliation en Ligue des Champions a donc été Quique Setien. Arrivé en janvier dernier chez les Blaugrana, l’Espagnol a été remercié. Le début donc de ce nouveau chapitre en Catalogne. Dans son communiqué, le Barça a d’ailleurs annoncé que le nom du nouvel entraîneur sera prochainement communiqué. Mais concernant l’identité de celui-ci, il ne semble pas y avoir un énorme suspens et c’est Ronald Koeman qui devrait prendre place sur le banc du Camp Nou. Actuel sélectionneur des Pays-Bas et ancien joueur du Barça, il devrait rapidement être nommé entraîneur du FC Barcelone où un contrat de 2 ans l’attendrait. Toutefois, à l’instar de l’hiver dernier, Josep Maria Bartomeu aurait encore tenté sa chance avec Xavi, ancienne gloire du Camp Nou et actuellement sur le banc d’Al Saad. Mais encore une fois, l’Espagnol aurait dit non.

Le refus de Xavi !

Pour entamer ce nouveau cycle au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu aurait bien aimé attirer Xavi et ainsi le faire revenir au Camp Nou. Selon les informations de Catalunya Radio , le poste d’entraîneur aurait ainsi été offert à l’Espagnol, qui officie actuellement à Al Saad, au Qatar. Toutefois, après avoir déjà refusé le poste en janvier dernier pour remplacer Ernesto Valverde, Xavi aurait encore une fois recalé Bartomeu. Il aurait, en effet, annoncé qu’il ne reviendrait pas sous cette direction. Une terrible annonce également faite auprès de certains joueurs du FC Barcelone, qui l’auraient pourtant appelé pour venir cet été. Ce n’est donc pas maintenant que l’on devrait revoir Xavi au Camp Nou. Il va certainement falloir attendre 2021 et les élections présidentielles puisque l’Espagnol est notamment très proche de Victor Font, favori pour succéder à Josep Maria Bartomeu.

