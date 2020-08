Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a voulu tenter un coup à l'Inter Milan !

Publié le 18 août 2020 à 23h45 par La rédaction

En quête d’un concurrent à Jordan Amavi sur le côté gauche, l’OM aurait vu une de ses pistes s’éteindre à cause de demandes économiques trop élevées.

Jusqu'à maintenant, l’OM a réalisé un bon mercato. Avec l’arrivée de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund le club phocéen se renforce intelligemment, mais ce n’est pas assez pour André Villas-Boas. Le coach portugais l’a encore réitéré, il souhaite un attaquant de pointe et un latéral gauche. Si la piste de l’avant-centre avance pour l’OM avec Boulaye Dia et José Juan Macias, pour ce qui est de la doublure de Jordan Amavi, c'est un peu plus compliqué. Outre, Dimitrios Giannoulis (PAOK) et Caio Henrique (Atletico), le club phocéen n’a pas une grosse short-list sur le côté gauche à cause d’un manque de moyens financiers et aurait vu une de ses pistes s’éteindre à la suite de demandes salariales trop élevées…

Un salaire trop élevé pour l'OM