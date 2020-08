Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Boga annonce clairement la couleur pour son avenir

Publié le 18 août 2020 à 20h45 par A.D.

Actuellement à Sassuolo, Jérémie Boga est très courtisé sur ce mercato. L'agent de l'Ivoirien a mis les choses au point pour son avenir.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, André Villas-Boas souhaite miser sur Jeremie Boga pour renforcer son attaque. Toutefois, le coach de l'OM est soumis à une lourde concurrence pour l'attaquant de Sassuolo. Selon nos informations du 16 août, Jeremie Boga est également dans le viseur de l'OL et du Stade Rennais. D'ailleurs, le club breton, par l'intermédiaire de Florian Maurice, a de nouveau manifesté ses intentions dernièrement, mais le prix fixé à 30M€ constitue un énorme frein. Alors que le Napoli serait également dans le coup pour Jeremie Boga, le frère et agent du joueur a évoqué l'intérêt de Gennaro Gattuso avant de fermer la porte à une prolongation avec le Napoli.

«Je rencontrerai Sassuolo, mais nous ne parlerons pas de renouvellement»