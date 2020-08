Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Rennes insiste pour Jérémie Boga !

Publié le 16 août 2020 à 9h00 par Alexis Bernard

Courtisé par l’OM, l’OL et Rennes, Jérémie Boga a vu les Bretons revenir à la charge ces derniers jours. Mais le dossier semble trop onéreux pour Florian Maurice.

Les intérêts venus de la Ligue 1 ne désemplissent pas pour Jérémie Boga. L’OM rêve de pouvoir dégainer une offre lorsque le club phocéen aura bouclé ses ventes très attendues de l’été. Dans une moindre mesure, l’OL surveille également ce dossier très alléchant du mercato. Mais ces derniers jours, c’est surtout Rennes qui travaille et avance le plus concrètement.

Florian Maurice s’active

Selon nos informations, le Stade Rennais est revenu à la charge dans le dossier Jérémie Boga (Sassuolo). Par l’intermédiaire de Florian Maurice, les Bretons ont de nouveau manifesté leurs intentions. Mais il semble que le dossier prenne des propositions financières qui dépassent le cadre de ce que les Rennais sont en mesure d’offrir. En effet, la vente de Jérémie Boga devrait dépasser les 30 millions d’euros. Et la concurrence des clubs italiens, au premier rang desquels on retrouve Naples, devient trop importante. Les chances de voir un club français boucler le transfert de Boga sont de plus en plus minces. Mais Florian Maurice a le mérite de se battre pour essayer…