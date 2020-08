Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Morgan Sanson aurait les idées claires pour son avenir !

Publié le 18 août 2020 à 18h45 par La rédaction

Considéré comme l’un des joueurs marseillais les plus bankables de l’effectif, Morgan Sanson attire la Première League. Le milieu de terrain aurait néanmoins un plan tout tracé pour son avenir.

En difficulté financière, l’OM est pris en étau entre la volonté de se renforcer et le faible manque de moyens à sa disposition. La seule possibilité de l’OM est de vendre. Plusieurs joueurs seraient concernés par un départ à l’image de Maxime Lopez, suivi par le Séville FC, mais aussi des indésirables comme Valère Germain et Kostas Mitroglou. Cependant aucun de ces joueurs n’arrive à trouver une porte de sortie à cause d'un important salaire et l’OM va devoir se rabattre sur ses meilleurs joueurs afin de renflouer ses caisses. Parmi eux, on retrouve Morgan Sanson qui est sur les tablettes d’Arsenal comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport. Toutefois, le milieu de terrain aurait les un plan très clair pour la suite de sa carrière…

Morgan Sanson voudrait un top club anglais