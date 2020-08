Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, Caleta-Car… De gros départs à prévoir cet été !

Publié le 18 août 2020 à 16h45 par T.M.

Pour le moment, aucun joueur n’a quitté l’OM. Alors que cela ne devrait pas tarder, André Villas-Boas pourrait bien voir certains de ses cadres quitter la Canebière dans les prochaines semaines.

Compte de la situation financière actuelle du club, l’OM est dans l’obligation de vendre. Pour réduire le déficit budgétaire, Jacques-Henri Eyraud espère notamment récupérer près de 60M€ à l’occasion de ce mercato estival. Toutefois, pour le moment, aucun départ n’a été acté. Cela pourrait toutefois prochainement s’accélérer. Selon les informations de La Provence , André Villas-Boas aurait notamment communiqué une liste d’indésirables, des joueurs sur lesquels il ne compterait plus. Alors que Valère Germain, Kevin Strootman ou Kostas Mitroglou seraient ainsi poussés vers la sortie, ils ne seraient pas les seuls à pouvoir partir. Cet été, Villas-Boas pourrait aussi perdre certains de ses cadres.

Sanson, Kamara, Caleta-Car… Qui partira ?