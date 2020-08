Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça bouge clairement pour Sanson !

Publié le 12 août 2020 à 23h15 par La rédaction

Après trois ans et demi sous les couleurs phocéennes, Morgan Sanson est sur le point de quitter l’OM. Plusieurs clubs s’intéressent au milieu de terrain français.

Fortement suivi outre-manche, comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, Morgan Sanson pourrait être le premier joueur à quitter l’OM cet été. Arrivé en 2017 en provenance de Montpellier, l’ancien international espoirs français permettrait ainsi à l’Olympique de Marseille de s’activer sur son mercato estival, étant pour le moment bloqué en attendant un départ. Les choses seraient ainsi sur le point de se décanter pour le milieu phocéen.

Un besoin urgent de vendre pour l’OM