Mercato - Real Madrid : Une première victime à cause du retour d’Odegaard ? La réponse !

Publié le 12 août 2020 à 23h00 par H.G.

Alors que Martin Odegaard va faire son grand retour au Real Madrid cet été, l’avenir d’Isco fait l’objet d’incertitudes puisqu’il pourrait se retrouver en manque de temps de jeu. Et dans ce contexte, l’international espagnol aurait d’ores et déjà pris une décision quant à son avenir.

Après avoir enchainé les prêts ces dernières saisons, Martin Odegaard va bientôt faire son grand retour au Real Madrid. Envoyé du côté de la Real Sociedad cette saison, le milieu offensif de 21 ans a été auteur d’une brillante saison avec le club basque en se payant même le luxe d’avoir été élu meilleur joueur de la Liga en septembre dernier. Et même si le club basé à Saint-Sébastien a connu une fin de saison plus poussive et que le jeune international norvégien se soit blessé au genou, cela n’enlève rien à sa belle saison réalisée avec La Real globalement. Une belle saison qui a donc conduit Zinedine Zidane à prendre la décision de le rapatrier dès cet été, alors qu’il était prévu que Martin Odegaard évolue une deuxième saison avec le club basque. Mais avec ce retour du Norvégien, une question se pose : quid de l’avenir de certains joueurs du Real Madrid étant déjà en manque de temps de jeu actuellement ? Dans cette optique, le cas d’Isco cristallisait l’attention ces dernières heures, MARCA laissant entendre que l’international espagnol pourrait être conduit à s’en aller dans les prochaines semaines à deux ans du terme de son contrat. Seulement, à en croire les dernières informations venues d’Espagne, il n’en serait rien en réalité…

Isco ne compte pas quitter le Real Madrid cet été !