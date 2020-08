Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a du pain sur la planche pour cette priorité de Villas-Boas

Publié le 18 août 2020 à 13h15 par Th.B.

Nouveau directeur du football de l’OM, Pablo Longoria aurait repris le dossier Boulaye Dia en main. L’attaquant du Stade de Reims serait cependant heureux en Champagne-Ardenne. Mais la position du Français sur la question de son avenir ne serait pas l’unique obstacle de l’OM.

En recrutant Boulaye Dia, l’OM satisferait amplement André Villas-Boas. Comme il l’a récemment fait savoir, l’entraîneur portugais veut témoigner de l’arrivée de renforts au poste de latéral gauche et d’attaquant. La volonté de Villas-Boas serait dans l’idéal de pouvoir compter sur un élément polyvalent capable d’évoluer sur le côté et à la pointe de l’attaque. Dia répond aux critères de sélection du coach et à ceux de Pablo Longoria, directeur du football qui serait sur le coup. Mais bien que le Stade de Reims serait prêt à faire une fleur à l’OM en acceptant un transfert échelonné, le joueur pourrait choisir de rester à Reims où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022.

Dia heureux à Reims, la concurrence en embuscade