Mercato - OM : Avant Longoria, Villas-Boas avait pris les commandes du mercato de l’OM !

Publié le 18 août 2020 à 11h45 par T.M.

Nommé il y a quelques jours, Pablo Longoria a désormais les clés du sportif à l’OM. Mais avant son arrivée, c’était André Villas-Boas qui avait pris les choses en main pour gérer les dossiers chauds.

Ça y est, la phase 2 du projet de Frank McCourt peut enfin débuter à l’OM. Un nouveau chapitre notamment marqué par le changement de politique sportive avec le départ d’Andoni Zubizarreta et la récente nomination de Pablo Longoria. Désormais, c’est donc l’Espagnol, le nouveau « Head of Football », qui est en charge du sportif sur la Canebière et par conséquent du mercato. Mais que cela aura été long pour voir Longoria débarquer à l’OM. Durant ce laps de temps, les Marseillais n’ont d’ailleurs pas chômé sur le mercato avec les arrivées de Leonardo Balerdi et Pape Gueye. Et en l’absence d’un directeur sportif, c’est André Villas-Boas qui se serait occupé de tout.

Villas-Boas avait plusieurs casquettes !