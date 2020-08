Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est prévenu pour ce crack

Publié le 18 août 2020 à 4h15 par T.M.

Dernièrement, le nom de Patrick de Paula a été associé à l’OM. Le président de Palmeiras a mis les choses au point pour l’avenir de son crack.

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas attend encore des renforts à l’OM. L’idée est de recruter un nouvel arrière gauche et un attaquant supplémentaire. Néanmoins, avec les départs annoncés de Maxime Lopez et Morgan Sanson, cela devrait aussi bouger au milieu de terrain. Alors que le profil de Mickaël Cuisance fait toujours plus rêver Villas-Boas comme vous l’a révélé Le 10 Sport, d’autres profils seraient aussi étudiés. C’est ainsi que ces derniers jours, il a notamment été question d’un intérêt pour Patrick de Paula, crack brésilien de 20 ans, qui évolue actuellement à Palmeiras.

« Notre objectif est de garder nos joueurs, mais… »