Mercato - OM : Pour ce départ qui semblait acté, tout reste à faire…

Publié le 19 août 2020 à 7h45 par Th.B.

Indésirable aux yeux d’André Villas-Boas alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec l’OM, Maxime Lopez semble être bien parti pour rejoindre le FC Séville selon la presse espagnole. La vérité serait cependant tout autre.

Cet été, l’OM va vendre bien que le président Jacques-Henri Eyraud ait répété à maintes reprises que « ce ne sera pas les soldes ». Le club phocéen compterait dégraisser son effectif et ainsi récolter 60M€ afin de rééquilibrer les comptes. Une liste d’indésirables aurait d’ores et déjà été dressée par les dirigeants de l’OM et le staff technique d’André Villas-Boas. Dans son édition du jour, La Provence dévoile les quatre joueurs concernés, à savoir Kostas Mitroglou, Valère Germain, Christopher Rocchia et Maxime Lopez. Tous ces joueurs sont contractuellement liés à l’OM jusqu’en juin 2021 et devraient être vendus pour renflouer les caisses du club. En ce qui concerne Maxime Lopez, le milieu de terrain serait susceptible de prendre la direction de l’Espagne à en croire les médias ibériques.

Un intérêt non confirmé de Séville et des demandes (trop) importantes de l’OM pour Lopez ?