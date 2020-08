Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi compte bien aller jusqu’au bout pour Neymar et Mbappé !

Publié le 19 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Ayant fait récemment savoir que l’avenir de Kylian Mbappé et de Neymar s’écrivait au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi entendrait bien mêler la parole aux actes.

« Ney avec Kylian est l’un des meilleurs au monde. Aujourd’hui il a été l’homme du match. Il a fait un grand match. Depuis 3 mois, il a changé beaucoup de choses dans l’équipe. Je sentais quelque chose dans l’équipe quelque chose de très spéciale depuis quelques mois. Si je veux le voir rester ? Oui avec Kylian, jamais ils vont partir, ils vont rester j’en suis sûr ». Dans l’euphorie de la qualification du PSG en demi-finale de Ligue des champions face à l’Atalanta mercredi soir dernier, Nasser Al-Khelaïfi assurait alors que Neymar et Kylian Mbappé ne partiraient jamais. Et le président du PSG, et ce bien que leurs contrats respectifs n’expirent qu’en juin 2022, aurait l’intention de passer à l’action et ce très rapidement.

Al-Khelaïfi travaillerait sur les prolongations de Neymar et Mbappé