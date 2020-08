Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Le plan colossal d’Al-Khelaïfi !

Publié le 18 août 2020 à 12h15 par Th.B.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a récemment fait savoir que Neymar et Kylian Mbappé ne partiront « jamais ». Sous contrat jusqu’en juin 2022, les deux attaquants du PSG devraient recevoir des offres de prolongation de la part des hauts représentants parisiens.

À l’été 2017, le PSG accueillait une star mondiale en la personne de Neymar et le football de demain avec Kylian Mbappé. Depuis, le champion du monde tricolore est lui aussi devenu un joueur à la renommée planétaire. Et malgré les problèmes financiers du FC Barcelone et du Real Madrid, les deux géants espagnols auraient la ferme volonté de tenter leur chance à terme de recruter Neymar et Mbappé. Cependant, après la qualification du PSG pour la demi-finale de la Ligue des champions décrochée face à l’Atalanta mercredi dernier, Nasser Al-Khelaïfi a fait passer le message suivant. « Ney avec Kylian est l’un des meilleurs au monde. Aujourd’hui il a été l’homme du match. Il a fait un grand match. Depuis 3 mois, il a changé beaucoup de choses dans l’équipe. Je sentais quelque chose dans l’équipe quelque chose de très spéciale depuis quelques mois. Si je veux le voir rester ? Oui avec Kylian, jamais ils vont partir, ils vont rester j’en suis sûr ». Mais faut-il prendre le président du PSG au mot ?

Le PSG compterait bien prolonger Neymar et Mbappé