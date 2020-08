Foot - Mercato

Mercato : Cette opération colossale qui ne va pas faire les affaires du Real Madrid

Publié le 19 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Pourtant un temps réticente à tout échange avec Manchester United pour Paul Pogba contre Paulo Dybala, la Juventus aurait changé son fusil d’épaule. De quoi compliquer les plans de Zinedine Zidane et du Real Madrid.

Ce n’est plus un secret pour personne : le Real Madrid compterait bien recruter Paul Pogba ou plutôt Zinedine Zidane émettrait ce souhait. En effet, le président Florentino Pérez ne partagerait pas l’avis de son entraîneur concernant le champion du monde tricolore. Cependant, les deux hommes forts du Real Madrid sembleraient être sur la même longueur d’onde concernant Paulo Dybala. Néanmoins, le numéro 10 de la Juventus serait bien parti pour… se rendre du côté de Manchester United lorsque Pogba ferait le chemin inverse.

Un échange Pogba - Dybala pour réduire à néant les plans de Zidane