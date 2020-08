Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dybala, Pogba... Un énorme rebondissement à prévoir ?

Publié le 18 août 2020 à 11h00 par A.D.

Pour laisser filer Paul Pogba vers la Juventus, Manchester United aurait exigé la présence de Paulo Dybala dans la transaction. Ayant initialement refusé cette opération, les Bianconeri pourraient finalement changer d'avis.

Malgré sa grosse saison avec la Juventus, Paulo Dybala pourrait faire ses valises et quitter Turin cet été. Alors que les Bianconeri voudraient s'attacher les services de Paul Pogba, Manchester United aurait lancé un ultimatum. Selon les dernières informations de Tuttosport , la Juve serait contrainte d'insérer Paulo Dybala dans la transaction si elle désire rapatrier La Pioche . Toutefois, à en croire Paolo Paganini, La Vieille Dame et Paulo Dybala, lui-même, auraient refusé de négocier une telle opération. Cependant, Andrea Pirlo, le nouveau coach de la Juventus, pourrait finalement revenir sur sa décision concernant ces deux joueurs également annoncés dans le viseur du Real Madrid.

La Juve finalement ouverte à un échange Dybala-Pogba ?