Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La recherche d’un attaquant est toujours plus compliquée pour Villas-Boas

Publié le 15 août 2020 à 4h45 par T.M.

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas espère notamment recruter un attaquant à l’OM. Toutefois, pour le Portugais, cela ne sera pas si simple…

Connaissant bien la situation financière actuelle de l’OM, André Villas-Boas espère toutefois encore enregistrer des renforts après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi. « Nos deux priorités sont là (Balerdi et Gueye). Il en manque encore deux, j’espère qu’on pourra attirer nos priorités », a notamment lâché le Portugais ce jeudi. Et parmi les priorités de l’entraîneur de l’OM, il y a notamment l’arrivée d’un nouvel attaquant pour venir épauler Dario Benedetto. Alors que le dossier M’Baye Niang a été classé, les recherches continuent, mais Villas-Boas le sait il y a de la concurrence.

L’OM peut s’inquiéter pour Dia

Parmi les pistes offensives étudiées par l’OM, on retrouvait notamment le nom de Boulaye Dia, attaquant de Reims. Mais pour les Phocéens, rafler la mise dans ce dossier pourrait être compliqué. En effet, selon les informations du 10 Sport, voilà que Brighton se mêle à la course pour Dia. Le club de Premier League a entamé les premières discussions pour le Rémois. Les Seagulls arriveront-ils à le convaincre et devancer l’OM ?