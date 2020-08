Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez, Lautaro... Une nouvelle opération colossale à l'étude ?

Publié le 19 août 2020 à 8h45 par A.D.

Désireux d'en grande partie renouveler son effectif, Barcelone compterait se séparer de quelques éléments de son groupe afin de miser sur de nouveaux joueurs tels que Lautaro Martinez. Dans cette optique, le club catalan pourrait bientôt proposer d'échanger Luis Suarez et Sergio Busquets avec le buteur argentin.

La déroute face au Bayern Munich a laissé beaucoup de traces. Alors qu'il s'est fait humilié en quart de finale de la Ligue des Champions (8-2), le Barça aurait décidé de procéder à une énorme révolution. Ainsi, le FC Barcelone devrait se renouveler totalement, et ce, à tous les niveaux. Si Josep Bartomeu ne devrait pas faire ses valises, le club catalan a déjà annoncé les départs de Quique Setién et d'Eric Abidal, respectivement coach et secrétaire technique. En ce qui concerne les joueurs, l'écurie blaugrana aurait l'intention de procéder à un énorme ménage, pour pouvoir miser sur de nouveaux éléments capables de faire entrer le Barça dans une nouvelle ère. Et pour remplir cette mission, le FC Barcelone serait toujours aussi déterminé à recruter Lautaro Martinez (22 ans).

Un chassé-croisé entre Luis Suarez, Sergio Busquets et Lautaro Martinez ?