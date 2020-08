Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A quel prix faut-il vendre Florian Thauvin ?

Publié le 19 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, Florian Thauvin ne semble pas parti pour prolonger son bail à l'OM. Un départ est donc envisageable cet été. Mais à quel prix ?

Après une saison blanche, Florian Thauvin s'apprête donc à débuter la saison avec l'Olympique de Marseille. Mais la terminera-t-il ? Rien n'est moins sûr puisque le mercato s'étend jusqu'au 5 octobre et le contrat du Champion du monde s'achève en juin 2021. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, il attend d'ailleurs toujours un signe de sa direction pour prolonger. Et si ce n'est pas le cas, un départ sera forcément envisagé afin d'éviter de le voir partir libre dans un an. Dans ce cas de figure, quel montant peut espérer l'OM ?

20M€ pour Thauvin ?