Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman va devoir trouver une solution pour sa priorité !

Publié le 19 août 2020 à 4h45 par T.M.

Pour son premier coup au FC Barcelone, Ronald Koeman a coché le nom de Donny Van de Beek. Mais encore faut-il trouver un moyen de tomber d’accord avec l’Ajax Amsterdam.

Attendu au FC Barcelone pour succéder à Quique Setien, Ronald Koeman prépare déjà la saison prochaine. Alors que le club catalan va quasiment repartir de zéro, le Néerlandais va donc devoir bâtir une nouvelle édifice. Il semble d’ailleurs déjà avoir quelques idées pour l’identité de son projet et il pourrait pour cela se tourner vers un joueur qu’il connait très bien. En effet, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Koeman souhaite débarquer avec Donny Van de Beek dans ses valises. Actuellement à l’Ajax Amsterdam, le milieu de terrain néerlandais connait bien l’entraîneur de 57 ans pour évoluer sous ses ordres en sélection.

Un échange avec Suarez impossible ?