Mercato - Barcelone : Un échange entre Van de Beek et Luis Suarez ? La réponse !

Publié le 18 août 2020 à 13h00 par T.M.

Cet été, cela pourrait s’agiter entre le FC Barcelone et l’Ajax Amsterdam. Pourrait-on alors imaginer un échange entre Luis Suarez et Donny Van de Beek ?

Prochainement, Ronald Koeman devrait être nommé entraîneur du FC Barcelone, remplaçant alors Quique Setien, remercié ce lundi par les Catalans. Et visiblement, le Néerlandais ne voudrait pas arriver les mains vides en Catalogne. En effet, comme vous l’a révélé Le 10 Sport, Koeman espère notamment faire venir Donny Van de Beek, afin notamment de reformer le duo magique vu à l’Ajax Amsterdam avec Frenkie De Jong. Une information confirmée en Espagne et la Onda Cero , qui a parlé d’un dossier estimé à 25-30M€. Avec le renouveau qui se profile au Barça, Van de Beek pourrait donc être l’une des futures pièces de base.

Un échange Suarez-Van de Beek ?