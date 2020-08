Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si Mourad Boudjellal réservait une surprise pour le rachat de l’OM ?

Publié le 18 août 2020 à 12h30 par T.M.

Allié de la première heure de Mohamed Ayachi Ajroudi pour le rachat de l’OM Mourad Boudjellal a annoncé qu’il se mettait en retrait de ce projet, sans pour autant l’abandonner. L’ancien du RCT prépare-t-il donc une surprise dans ce dossier XXL ?

Cela fait désormais de longues semaines que le dossier du rachat de l’OM fait parler sur la Canebière. Et dernièrement, de nombreux rebondissements sont intervenus. Alors que Frank McCourt n’a cessé de répéter qu’il n’avait pas l’intention de lâcher le club phocéen, Mohamed Ayachi Ajroudi persiste et signe dans sa volonté de reprendre l’OM. Mais désormais, cela devrait se faire sans Mourad Boudjellal. Ayant révélé au grand jour ce projet colossal, l’ancien patron du RCT, qui était annoncé comme le futur président du club phocéen, a annoncé qu’il ne souhaitait plus travailler avec les associés actuels de l’homme d’affaires franco-tunisien. Par conséquent, Boudjellal a annoncé qu’il se mettait en retrait du projet d’Ajroudi. Mais il a également fait savoir qu’il n’en avait pas totalement terminé avec l’OM.

« Je ne sors pas du dossier »

Après ses annonces fracassantes, Mourad Boudjellal était toutefois revenu sur ses propos, éclaircissant sa pensée à ce sujet. « L’aventure se termine là ? Pas du tout ! Mon ambition olympienne ne pourra juste pas se faire avec ces gens là. Et je ne parle pas de Monsieur Ajroudi. (…) Que personne ne se réjouisse, je ne sors pas du dossier », avait-il alors lâché dans un entretien accordé à Var Matin . Entre Boudjellal et l’OM, cela ne serait donc pas fini. Toutefois, pour le revoir aux côtés de Mohamed Ayachi Ajroudi, il faudra que ce dernier fasse le ménage dans son entourage. Et si l’ancien du RCT rejoignait finalement un autre projet de rachat de l’OM ? Pour rappel, dernièrement, Le 10 Sport vous révélait qu’un investisseur brésilien était également intéressé par l’OM.

« J’imagine qu’il a deux ou trois possibilités de repreneur »