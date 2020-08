Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton M'Baye Niang encore loin d'être terminé ?

Publié le 20 août 2020 à 17h45 par A.M.

En quête d'un attaquant polyvalent afin d'épauler Dario Benedetto, André Villas-Boas a rapidement jeté son dévolu sur M'Baye Niang. Un dossier sur lequel s'est exprimé Julien Stéphan.

Cet été, l'Olympique de Marseille a déjà réussi à attirer Pape Gueye, libre en provenance du Havre, mais également Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund. Toutefois, André Villas-Boas ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite notamment attirer un renfort offensif capable d'épauler ou de faire souffler Dario Benedetto. Et pour cause, Kostas Mitroglou n'entre plus dans les plans du technicien portugais tandis que Valère Germain devrait encore une fois être utilisé comme une solution de secours dans le couloir droit de l'attaque de l'OM. Par conséquent, le jeune Marley Aké est la seule alternative à Dario Benedetto. Et alors que la piste M'Baye Niang a longtemps été évoquée, le prix fixé par le Stade Rennais aurait refroidi le club phocéen en proie à d'importants problèmes financiers. Mais Julien Stéphan relance ce dossier.

Stephan n'écarte aucune option pour Niang