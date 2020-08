Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il prolonger Thiago Silva ?

Publié le 20 août 2020 à 20h01 par La rédaction mis à jour le 20 août 2020 à 21h37

En fin de contrat, Thiago Silva a accepté de prolonger l'aventure parisienne de quelques mois afin de terminer la saison avec le PSG. Et ses prestations continuent d'impressionner. Suffisant pour convaincre Leonardo de le prolonger une saison supplémentaire ?

Contrairement à Edinson Cavani et Thomas Meunier, Thiago Silva a accepté de prolonger son bail de quelques semaines afin de finir la saison avec le PSG. Et jusque-là, il ne doit pas le regretter puisqu'il a ajouté deux lignes à son palmarès avec les victoires en finale de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, et pourrait en ajouter une troisième encore plus prestigieuse puisque le club de la capitale s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Mais Thomas Tuchel doit également être satisfait d'avoir conservé son capitaine pour cette fin de saison tant ses prestations sont impressionnantes au point de relancer les discussions au sujet de son avenir puisque Thiago Silva ne devrait pas poursuivre l'aventure la saison prochaine comme il l'a lui même reconnu : « Je ne veux pas parler de ça parce que cela ne va pas nous aider, mais je souhaite qu'on fête tous ensemble ce dernier match avec un trophée. J'ai déjà dit beaucoup de fois avant ce que je voulais faire, que je voulais finir ici en Europe. La décision a été prise, maintenant je suis tranquille dans ma tête. Ça sera dans un autre club, mais mon cœur va rester ici . » Mais Leonardo doit-il changer d'avis ?

Thiago Silva a-t-il convaincu Leonardo ?