Mercato - PSG : Qatar, avenir... Les grosses révélations du clan Neymar !

Publié le 20 août 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Très impressionnant depuis la reprise de la saison, Neymar semble très épanoui à Paris et au PSG. Son ancien agent, Wagner Ribeiro s'est d'ailleurs prononcé sur la situation du Brésilien. Et son discours est très clair. Le numéro 10 de la Seleçao ne souhaite plus partir, à tel point que Messi est plus proche du PSG que Neymar du Barça.

Depuis la reprise de la saison, Neymar marche sur l'eau. Déjà très bon lors des finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, le Brésilien est clairement monté en puissance afin de prendre les choses en mains en Ligue des Champions. Impressionnant contre l'Atalanta en quart de finale puis face au RB Leipzig en demi-finale, Neymar traverse sans aucun doute sa meilleure période depuis son arrivée au PSG en 2017 et démontre enfin la raison pour laquelle le club parisien a lâché 222M€ pour le recruter. Comme le10sport.com vous le révélait le 16 juillet dernier, c'est bien du jamais vu. Les relations entre le PSG et Neymar sont excellentes et l'ancien joueur du FC Barcelone ne pense plus du tout à un retour en Catalogne un an après avoir fait le forcing pour partir. Que ce soit d'un point de vue sportif ou dans sa vie privée, le numéro 10 du club de la capitale est plus que jamais épanoui à Paris. Et même son entourage le dit.

«Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd'hui ?»

En effet, dans une interview accordée à Revista Placar , Wagner Ribeiro, l'ancien représentant de Neymar confirme qu'aujourd'hui que le Brésilien n'a plus aucune intention de quitter le PSG : « Il y a eu un moment où il était triste de ses blessures. À l'époque, il était enclin à partir, à retourner à Barcelone ou à aller au Real Madrid. Pas aujourd'hui, vous pouvez voir sa joie. Vivre dans la ville des lumières, où tout le monde veut se promener, profiter de la cuisine française, vivre dans une belle maison, avec des amis et de la famille à proximité, jouer dans un des meilleurs clubs, avec tout ce dont une personne a besoin et ce qu'elle aime. Quelle raison aurait-il de quitter le PSG aujourd'hui ? Neymar est heureux et je pense qu'il va rester au moins deux ans de plus au PSG ».

«Vous ne pouvez pas douter de la puissance économique du Qatar»